Hollywood’da senaristler, beş aylık grevi sona erdirmeyi kabul etti

Amerikan Senaristler Birliği’nin (WGA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle beş aydır sürdürdüğü grev, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’yle (AMPTP) varılan ön anlaşma neticesinde sona erdi.

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WGA’nın yazılı açıklamasında, sendika liderlerinin grev bitirme kararını oybirliğiyle aldığı kaydedildi.

Açıklamada, 11 bin 500 senaristin yanı sıra yaklaşık 65 bin oyuncunun da desteklediği grevin sona ermesiyle senaristlerin işinin başına döndüğü belirtildi.

Üç yıllık anlaşman, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içeriyor.

Ön anlaşma, 2 ile 9 Ekim arasında diğer sendika üyelerinin oyuna sunulacak.

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Hollywood’da senaristler ve oyuncuların grevleri

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlarda çalışıp daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs’ta greve başlamıştı.

Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçılar, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesinde anlaşamayınca Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları (AFTRA) 15 Temmuz’da grev kararı almıştı.

İki grev birleştirilmişti.

Senaristler, en son 2007’de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.