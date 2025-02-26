Grand Kartal faciası: Bakan gelmeyince muhalefet komisyonu terk etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 36’sı çocuk 78 kişinin öldüğü Bolu Grand Kartal Otel’deki yangındaki ihmalleri araştırmak için kurulan komisyona gelmedi. Muhalefet partileri toplantıyı terk etti.

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Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın yanı sıra bakanlık bürokratları katıldı. CHP toplantının başında “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy komisyona gelsin” talebini yineledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır şöyle konuştu: “Faciada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kusurunun olduğu açık bir gerçek. Bakan burada olmalı, bakana sorular sormalıyız.

Bakan buraya gelmezse, burası bakanı aklama komisyonu olur. Meclis’e olan saygısından bakan buraya gelmeli. Bu size vicdanen normal geliyor mu? Bakan burada değilse bizim muhalefet olarak burada olmamızın bir anlamı yok.”

Konuşmanın ardından CHP’li vekiller komisyonu terk etti.

Yeni Yol Grubu (Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi), İYİ Parti ve DEM Parti de bakanın olmamasına tepki gösterdi ve toplantıdan ayrıldı.

Ne olmuştu?

21 Ocak sabahı 03:30 sularında Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı.

Henüz otelden dumanlar yükselirken iktidar ile muhalefet arasında ‘sorumluluk’ atışması başlamıştı. Anlatılanlara göre otel sahipleri itfaiyeye rapor için başvurmuş, ancak Bolu Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi ‘yangına karşı uygun değil’ raporu vermiş. Bunun üzerine şirket raporu geri çekmiş ama itfaiye aynı gün bu sefer otelin 70 metrekarelik restoran alanı için uygunluk raporu vermişti.

Bolu Belediyesi, tespit ettiği eksikleri ilgili kurumlara bildirmediği ve talep geri çekilince konuyu kapattığı için eleştiriliyor.

Mevcut yönetmeliğe göre asıl sorumlu Turizm Bakanlığı. Ancak bakanlık sorumluluğu kabul etmiyor. Önce itfaiyeyi işaret eden bakanlık daha sonra il özel idareyi sorumlu tuttu.

Bolu başsavcılığının başlattığı soruşturmada 28 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, Genel Müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal da gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

En son otelin aşçısı Enver Öztürk, gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Böylece davada tutuklu sayısı 22’ye yükseldi.