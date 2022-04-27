‘Gizemli’ virüs Kanada’da da görüldü

Britanya’da ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen kaynağı belirsiz hepatit virüsü Kanada’da da tespit edildi.

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Kanada Halk Sağlığı Ajansı’nın (PHAC) açıklamasında, “Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Kanada’da küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının farkındadır” dendi.

Ülke genelinde saptanan hepatit vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, çalışmaların ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceği yazıldı.

Açıklamada, saptanan vakaların sayısı ve hangi eyaletlerde görüldüğüne dair detaylı bilgiler verilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bugüne kadar ABD, Britanya, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika ve Hollanda’da açıklanamayan hepatit vakaları görüldü.

‘Gizemli’ vakalar

Britanya Sağlık Güvenliği Kurumu’nun dünkü açıklamasına göre bugüne kadar 169 vaka tespit edilen hastalık bir çocuğun ölümüne neden oldu.

12 ülkeye yayılan virüsle şu ana kadar 200’den fazla çocuğun enfekte olduğu belirtiliyor.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 17 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın ‘gizemli’ veya ‘nedeni belirsiz’ olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken; yeni bir ‘küresel salgın’ ihtimalini de gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce ‘gizemli bir akciğer rahatsızlığı’ olarak tanımlanıyordu.

Son oalrak, Britanyalı yetkililer, ‘gizemli’ virüste adenovirüsün F41 adlı türünün baş şüpheli olduğunu belirtmişti.