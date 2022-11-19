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Yaramazlara biraz batar!

FIFA başkanı, Katar’ın yasağını savundu: Üç saat bira içmezseniz ölmezsiniz

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nda stadyumlarda içki satışının yasaklanmasıyla ilgili “Üç saat boyunca bira içmezseniz de hayatta kalabileceğinize inanıyorum” dedi.

Gianni Infantino. Fotoğraf: Reuters

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık arasında Katar’da düzenlenecek.


Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakkı ihlalleri, eşcinseller konusundaki olumsuz tutumu, göçmen işçilere yapılan kötü muamele gibi gerekçeler nedeniyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimleri eleştirmişti.

Eylülde Katar, biletli taraftarların Dünya Kupası maçlarında, stadyum çevresinde, başlama vuruşundan üç saat önce ve son düdükten bir saat sonraya kadar içki satın almalarına izin vereceğini açıklamıştı. Buna rağmen, maç esnasında satılmayacaktı.

Turnuvanın başlamasına iki gün kala da Katar’ın başvurusu ve FIFA’nın onayıyla stadyumlarda içki satışı yasaklandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar’ın başkenti Doha’da, turnuva öncesinde basın toplantısı düzenledi. Infantino, içki yasağı ve turnuvanın Katar’a verilmesine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Infantino, The Guardian ve AFP‘nin aktardığına göre, başlıca şunları dedi:

* Şahsen günde üç saat bira içemezseniz de hayatta kalacağınızı düşünüyorum.

* Bence biz Avrupalılar son 3000 yıldır yaptıklarımız için insanlara ahlaki dersler vermeye başlamadan önce önümüzdeki 3000 yıl için özür dilemeliyiz.

* Bugün kendimi Katarlı hissediyorum. Bugün kendimi Arap gibi hissediyorum. Bugün kendimi Afrikalı hissediyorum. Bugün eşcinsel hissediyorum. Bugün kendimi engelli hissediyorum. Bugün kendimi göçmen işçi gibi hissediyorum.

* Tabii ki Katarlı değilim, Arap değilim, Afrikalı değilim, gey değilim, engelli değilim. Ama öyle hissediyorum, çünkü yabancı bir ülkede bir yabancı olarak ayrımcılığa, zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum.

* Eleştirmek istiyorsun. Beni çarmıha gerebilirsin. Bunun için buradayım. Kimseyi eleştirme. Katar’ı eleştirme. İnsanların bu Dünya Kupası’nın tadını çıkarmasına izin verin.

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