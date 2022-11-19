Fahrettin Koca: Patlamada yaralanan 81 kişiden 71’i taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişiden 71’inin tedavilerinin ardından taburcu olduğunu, ikisi yoğun bakımda 10 hastanın da tedavisine devam edildiğini bildirdi.
İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Pazar günü bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
Bakan Koca, Twitter hesabından patlamada yaralananların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi:
“İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor.”