Eskişehir’de Kıraç Metal işçileri de iş bıraktı

Birleşik Metal-İş Sendikası, Eskişehir’deki Kıraç Metal’de ‘işten atılmaların yaşanması üzerine’ işçilerin iş bıraktığını duyurdu.
Hayat pahalılığı her geçen gün etkisini artırırken enflasyonun çok altındaki zamları kabul etmeyen işçiler Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakıyor.
Birleşik Metal-İş’in Twitter hesabı üzerinden işçilerin eyleminden bir video paylaşılarak şunlar kaydedildi: “Eskişehir Kıraç Metal’de işten atılmaların yaşanması üzerine metal işçileri üretimden gelen gücünü kullanarak direnişe geçti.”