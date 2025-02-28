Erdoğan: Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla yeni bir safhaya geçildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir” dedi.

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DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından dün Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı.

Öcalan, PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı. Açıklamada yer almayan şu notunuysa DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ayrıca paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte konuştu.

Cumhurbaşkanının konuşmasından satırbaşları şöyle:

* Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir.

* Kimsenin kendini öteki olarak hissetmediği, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir iklimi ülkemizde tesis ve tahkim etmek milletimize karşı asli görevimizdir.

* Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır.