Erdoğan, 28 Şubat hükümlüsü üç emekli generali affetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü emekli orgeneral Ahmet Çörekçi, emekli korgeneral Hakkı Kılınç ve emekli tuğgeneral İdris Koralp’in kalan cezalarını sağlık sorunları nedeniyle affetti.
28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan üç emekli generalin kalan cezalarının affedilmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararlara göre Çörekçi (91), Kılınç (83) ve Koralp’in (75) cezaları, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği sağlık raporunda yer alan kocama hali sebebiyle kaldırıldı.
28 Şubat davasından cezaevinde yatan ve sağlık sorunları bulunan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç 11 Ocak’ta tahliye edilmişti.
Kılınç’ın aynı cezadan yatan oda arkadaşı emekli korgeneral Vural Avar, hayatını kaybetmişti.
Avar’ın hayatını kaybetmesi gözleri hasta hükümlülere çevirmişti. Bu konuda tepkilerin yükselmesinin ardından Adalet Bakanlığı hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge yayımlamıştı.
Eski orgeneral İlhan Kılıç ve eski tümgeneral Kenan Deniz de 26 Ocak’ta tahliye edilmişti.