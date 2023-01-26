28 Şubat hükümlüleri İlhan Kılıç ve Kenan Deniz tahliye edildi

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski orgeneral İlhan Kılıç ve eski tümgeneral Kenan Deniz tahliye edildi. Önceki haftalarda da emekli korgeneral Hakkı Kılınç tahliye edilmişti.

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Komutanlar Kılıç ve Deniz, Adli Tıp’ın ‘kocama hali’ raporu sonrası bugün Resmi Gazete’de ‘cezalarının kaldırılması’ kararı üzerine tahliye edildi.

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre tahliye edilen Kılıç ve Deniz’i, tutuklu bulundukları Silivri Marmara Cezaevi otoparkında aileleri karşıladı. Kılıç ve Deniz, “Silah arkadaşlarımızı arkada bırakmanın burukluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sürecin işlemeye başladığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirten İlhan Kılıç’ın oğlu Güvenç Kılıç, şunları dedi: “Buruk bir sevinç yaşıyoruz çünkü diğer komutanlar halen sağlık sorunu ve suçsuzlukları ortada olduğu halde içeride. Dileriz diğer komutanlarımız da bir an önce sevdiklerine ve sağlıklarına kavuşurlar.”

Ne olmuştu?

28 Şubat davasında cezaevinde yatan emekli korgeneral Vural Avar, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Avar’ın hayatını kaybetmesi gözleri hasta hükümlülere çevirmişti. Bu konuda tepkilerin yükselmesinin ardından Adalet Bakanlığı hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge yayımlamıştı.

Bunun üzerine Avar’la aynı dava kapsamında ceza alan oda arkadaşı emekli korgeneral Hakkı Kılınç 11 Ocak’ta tahliye edilmişti.