Dünya Kupası: ‘Sambacılar’ sahnede, Ronaldo eksik olanı tamamlamak istiyor

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda bugün dört maç oynanacak.

Bugün sahneye çıkan takımlar arasında turnuva tarihinin en başarılı takımı Brezilya ve kadrosunda yıldız futbolcu Ronaldo’nun olduğu Portekiz de var.

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Kupanın iddialı ekiplerinden Portekiz, 2022 Katar’da H Grubu’ndaki ilk maçını bugün Gana ile oynayacak. Stadyum 974’te 19:00’da başlayacak mücadelede, ABD’li hakem Ismail Elfath düdük çalacak.

Ronaldo ilk dünya kupasının peşinde

​​​​​​​Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde eksik olan kupayı kaldırma hedefiyle Katar’daki turnuvaya başlayacak. Yıldız futbolcu kariyerinde beşinci kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek.

Uruguay-Güney Kore üçüncü randevuda

Grubun diğer maçıysa Education Şehir Stadı’nda TSİ 16.00’da Uruguay ile Güney Kore arasında yapılacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

‘Sambacılar’ sahne alıyor

Kupa tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022’deki ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Lusail Stadı’ndaki G Grubu müsabakası, saat 22.00’de başlayacak. Mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

1930’dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası’na katılan tek ülke Brezilya, beş kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002’de elde eden ‘Sambacılar’, yıldız futbolcusu Neymar’ın liderliğinde 20 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İsviçre, Kamerun karşısında

Gruptaki diğer karşılaşmada İsviçre’yle Kamerun kozlarını paylaşacak. Al Janoub Stadı’nda oynanacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello’nun düdük çalacağı G Grubu mücadelesi, saat 13:00’te başlayacak.