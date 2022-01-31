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Yaramazlara biraz batar!

Doğalgazda santrallere yüzde 14 zam

Doğalgazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.


Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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