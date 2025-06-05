Film yapım ve dağıtım şirketi Universal Pictures, Tony ödüllü Broadway müzikalinden uyarlanan devam filmi ‘Wicked: For Good’ fragmanını yayınladı.

Fotoğraf: Wicked: Part One

İlk film ‘Wicked: Part One’ adıyla 2024’te yayınlanmıştı.

Film geçen yıl Broadway müzikaline dayanan en yüksek hasılat yapan film oldu. En iyi film adaylığı dahil olmak 10 Oscar adaylığı kazandı. Tasarımı Oscar’da iki dalda ödül aldı.

21 Kasım’da vizyona girecek devam filmi ‘Wicked: For Good’un fragmanı yayınlandı.

Film ‘Oz büyücüsü’ yeşil tenli bir kadının nasıl ‘batının kötü cadısı’ haline geldiğini konu alıyor.

Filmin başrollerinde Cynthia Erivo ve Ariana Grande var.

Yardımcı rollerdeyse şu isimler bulunuyor: