Squid Game 2'den rekor: Üçüncü sezon tarihi 'sızdırıldı'

26 Aralık’ta ikinci sezonu yayınlanan Netflix dizisi Squid Game 152,5 milyon izlenmeyle tüm zamanların en çok seyredilen üçüncü dizisi oldu.

Fotoğraf: Netflix

Listenin ilk sırasında da Squid Game’in ilk sezonu var. 2021’de ilk kez yayınlanan Güney Kore yapımı dizi 265 milyon izlenmeyle zirveyi kaptırmıyor.

İkinci sırada Wednesday yer alıyor. Başrolünde Hollywood’un yükselen yıldızı Jenna Ortega’nın yer aldığı Tim Burton dizisi 252 milyon izlenmeye sahip.

Independent Türkçe‘nin aktardığına göre Netflix bu tür başarıları ölçmek için 91 günlük izlenme oranlarını dikkate alıyor. Bu da Squid Game 2’nin zirve için halen 72 günü olduğu anlamına geliyor.

4 günde rekor kırmıştı

Squid Game 2 yayınlanmasından sadece dört gün sonra 68 milyon izlenme sayısına ulaşmış ve Netflix’in bugüne kadarki en büyük açılışını yapmıştı.

Bir hafta sonraysa 11 günde 126,2 milyon izlenme sayısıyla Netflix dizilerinin bu süre zarfında ulaştığı en yüksek rakama ulaşmıştı.

Üçüncü sezon tarihi ‘sızdırıldı’

Netflix Kore rekortmen dizinin üçüncü sezon çıkış tarihiniyse ‘yanlışlıkla sızdırdı’.

Yayın devinin resmi YouTube kanalında paylaşılan ‘Squid Game üçüncü sezon 2025 çıkışı’ başlıklı videonun açıklama kısmında ’27 Haziran 2025′ yazdığı görüldü.

Söz konusu video hızlıca yayından kaldırıldı.