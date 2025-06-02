Final tarihi belli oldu: Stranger Things 5 geliyor

Netflix’in ABD yapımı bilim kurgu dizisi ‘Stranger Things’, 1 Ocak 2026’da final yapacak.

Hawkins’te ‘paralel evren’le oluşan yarık. Fotoğraf: Netflix

Dizinin final sezonunun bölümleri üç ayrı tarihte yayınlanacak.

İlk kısım (dört bölüm) 27 Kasım’da, ikinci kısım (üç bölüm) 26 Aralık, finalse 1 Ocak’ta yayınlanacak.

Konusu

Dizi Indiana’ya bağlı Hawkins kasabasında bir grup çocuğun paralel bir evren olan ‘Baş Aşağı Dünya’nın yaratıkları ‘Demogorgon’, ‘Mind Flayer’ ve ‘Vecna’yla mücadelesini ve gizli hükümet deneylerini konu alıyor. Final sezonunda savaş ‘Vecna’ya karşı.

‘Son savaş’

Netflix final sezonuyla ilgili şu tanıtımı yaptı:

“1987 sonbaharı. Hawkins, ‘Baş Aşağı Dünya’yla yarıkların açılmasıyla yara almıştır ve kahramanlarımız tek bir amaçta birleşmiştir: Vecna’yı bulup öldürmek. Ancak o ortadan kaybolmuştur; nerede olduğu ve planları bilinmemektedir.

Hükümet kasabayı askeri karantinaya almış ve Eleven’ı (baş karakter) tekrar saklanmaya zorlayarak avını yoğunlaştırmıştır. Will’in (bir diğer karakter) kayboluşunun yıldönümü yaklaşırken, ağır ve tanıdık bir korku da yaklaşmaktadır.

Son savaş yaklaşmaktadır ve her şeyden daha güçlü ve daha ölümcül bir karanlık. Bu kabusu sona erdirmek için herkesin son bir kez bir arada durması gerekecektir.”

Oyuncu kadrosu

Stranger Things 5’in oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Winona Ryder (Joyce Byers)

David Harbour (Jim Hopper)

Millie Bobby Brown (Eleven)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Noah Schnapp (Will Byers)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Brett Gelman (Murray)

Jamie Campbell Bower (Vecna)

Cara Buono (Karen Wheeler)

Amybeth McNulty (Vickie)

Nell Fisher (Holly Wheeler)

Jake Connelly (Derek Turnbow)

Alex Breaux (Teğmen Akers)

Linda Hamilton (Dr. Kay)



