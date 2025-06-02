Her oyun bir gün biter: Squid Game 3'ten yeni fragman

Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game’in üçüncü sezonunun yeni fragmanı yayınlandı.

Fotoğraf: Netflix / Ekran görüntüsü

Dizinin ilk sezonu 2021’de, ikinci sezonuysa yaklaşık üç yıl sonra 26 Aralık 2024’te gösterime girmişti. Üçüncü ve final sezonu 27 Haziran’da yayınlanacak.

Yeni sezonun ilk fragmanı 6 Mayıs’ta yayınlanmıştı.

Netflix yeni fragmanı dün “Her oyun bir gün biter” notuyla yayınladı.

Platform üçüncü sezonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Başarısız bir isyan, bir arkadaşın ölümü ve gizli bir ihanet… Netflix’in en popüler dizisinin ikinci sezonu, vahşet ve heyecan dolu son sahnesiyle izleyicileri müthiş bir merakta bırakmıştı. Üçüncü ve son sezonda Gi-hun, namıdiğer Oyuncu 456, tam anlamıyla dibe vurmuş hâlde karşımıza çıkıyor.

Ancak Kalamar Oyunu kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bu yüzden Gi-hun, hayatta kalan diğer oyuncularla birlikte herkesin azmini sınayan daha ölümcül oyunlara itilirken büyük bir çaresizlikle bazı önemli seçimler yapmak zorunda kalıyor. Her turda, oyuncuların seçimleri giderek daha ciddi sonuçlara yol açıyor.

Bu sırada In-ho, gizemli VIP’leri karşılamak için yönetici rolünü tekrar üstleniyor ve kardeşi Jun-ho, aralarında bir hain olduğundan habersiz şekilde bir türlü bulamadığı o adayı aramaya devam ediyor. Gi-hun doğru kararları mı verecek yoksa Yönetici sonunda onun cesaretini kırmayı başaracak mı?“

Dizinin yönetmen, senarist ve yapımcısı Emmy Ödülleri’nde drama dalında en iyi yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı Hwang Dong-hyuk.

Üçüncü sezonun oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Wi Ha-jun, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Jo Yu-ri, Chae Kuk-hee, Lee David, Roh Jae-won, Jun Suk-ho ve özel konuk Park Hee.