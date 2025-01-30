Squid Game'in final sezonu 27 Haziran'da

Netflix dizisi Squid Game’in üçüncü ve son sezonu 27 Haziran’da yayınlanacak.

Fotoğraf: Netflix

Dizinin ilk sezonunun 2021’de yayınlanmasından yaklaşık üç yıl sonra ikinci sezon 26 Aralık’ta gösterime girmişti.

İzleyiciler, üçüncü sezon için bu kadar uzun beklemeyecek.

Variety‘nin haberine göre dizinin ikinci sezonla beraber çekilen üçüncü ve son sezonu 27 Haziran’da yayınlanacak.

Squid Game’in ilk sezonu 265 milyon izlenmeyle Netflix’in tüm zamanların en çok seyredilen yapımı olmuştu.

İkinci sezon da 152,5 milyon izlenmeyle tüm zamanlarda üçüncülüğe erişmişti.

Squid Game 2, yayınlanmasından sadece dört gün sonra 68 milyon izlenmiş ve Netflix’in bugüne kadarki en büyük açılışını yapmıştı.