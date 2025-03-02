DDM, Özgür Özel'in 'bir yılı aşkın süredir müzakere yürütülüyor' iddiasını yalanladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PKK lideri Abdullah Öcalan’la bir yılı aşkın müzakere yapıldığı iddiasını İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) yalanladı.

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DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından 27 Şubat’ta Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı.

Öcalan, PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı. Açıklamada yer almayan şu notunuysa DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ayrıca paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret eden Özel 28 Şubat’ta Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısıyla ilgili soru üzerine konuştu ve şu iddiayı ortaya atmıştı:

“Bir yandan bir yılı aşkın süredir bir müzakereyi yürüteceksiniz. Yaptığınız, yapılan görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyet eşlik edecek. Bu konudan dakika dakika haberiniz olacak. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay’dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak sizin bilginizle.”

DDM’nin iddiaya ilişkin açıklaması şöyle:

“‘Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor’ iddiaları kesinlikle doğru değildir.

Öcalan’ın ‘silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı’ karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir.”