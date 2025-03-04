Danimarka'da siyasetçilerin DeepSeek'i kullanması yasaklandı

Danimarka parlamentosundaki siyasetçiler ve çalışanların Çinli yapay zeka modeli DeepSeek’i kullanması ‘güvenlik endişeleri’ nedeniyle yasaklandı.

DeepSeek. Fotoğraf: Pexels

Açıklama Danimarka parlamentosunun internet sitesinden yapıldı.

‘Parlamentoya ait hassas verilerin izlenmesi riski’ nedeniyle siyasetçilerin uygulamayı indirmesi yasaklandı.

Geçen ay parlamentodaki başkanlık divanı siyasetçilere DeepSeek’i indirmemelerini tavsiye etmişti.

Ülkede yine ‘güvenlik endişeleri’ gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok için benzer uyarılar yapılmıştı.

DeepSeek geçtiğimiz haftalarda Tayvan, Hollanda, Güney Kore ve Avustralya gibi bazı ülkelerdeki kamu kuruluşlarında da yasaklanmıştı.

DeepSeek hakkında

Çin’in önde gelen fonlarından High-Flyer Capital Management tarafından da desteklenen DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla çok daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi de geride bırakmış, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.