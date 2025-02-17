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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore, DeepSeek'in indirilmesini yasakladı

Güney Kore, Çinli yapay zeka modeli DeepSeek’in indirilmesini yasakladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC) ‘veri toplama metotları’na ilişkin endişelerden dolayı DeepSeek’in indirilmesinin ‘geçici olarak’ durdurdu. Komisyon, güvenlik endişelerinden dolayı DeepSeek’in ‘ihtiyatlı kullanılması’nı tavsiye etmişti.


Avustralya, İtalya, Hollanda ve Danimarka, ABD donanmasıyla ABD’nin New York ve Texas eyaletleri de DeepSeek’in belirli alanlarda kullanılması yasaklanmıştı.

En fazla indirilen yapay zeka uygulaması

Çin’de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çiple geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1’i, 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü.

Kısa sürede yoğun ilgi gören yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

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