ABD, Çinli yapay zeka uygulaması Deepseek'i araştırıyor: Kaçak yasaklı çipler kullanılmış olabilir

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek’in, ABD’den Çin’e ihracatı yasak olan çipleri kullanıp kullanmadığını araştırıyor.

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Söz konusu yapay zeka uygulaması ABD teknoloji hisselerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık düşüşe neden olmuştu.

ABD, Nvidia şirketinin ileri düzey yapay zeka çiplerinin Çin’e ulaşmasını önlemek için sıkı ihracat kısıtlamaları uyguluyor. Fakat Malezya, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Çin’e yasadışı yollardan kaçak ABD çipleri ulaştırdığı iddia ediliyor.

CNBC-e‘nin aktardığına göre ABD Ticaret Bakanlığı ve DeepSeek, bu iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Nvidia’dan bir yetkili, Singapur’da faaliyet gösteren birçok müşterilerinin batı pazarlarına ürün göndermek için bu ülkedeki ticari varlıklarını kullandığını söyledi. Şirket, tüm iş ortaklarının yasalara uymasını gerektiğini ve aksi bir durumda harekete geçeceklerini belirtti.

Singapur Ticaret Bakanlığı, bu iddialara karşılık DeepSeek’in Singapur üzerinden yasaklı çiplere eriştiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Bakanlık ülkedeki yasaların titizlikle uygulandığını ve yasadışı faaliyet de bulunan kişi ve şirketlere karşı yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

ABD’li yetkililer, DeepSeek’in 2023’de yasal olarak satın aldığını ‘Nvidia H800’ çiplerini kullandığını ancak firmanın ihracatı yasaklanmış başka çipleri kullanıp kullanmadığının henüz bilinmediğini söyledi. DeepSeek’in ayrıca daha az güçlü olan ve halen Çin’e satılan ‘Nvidia H20’ çiplerine de sahip olduğu biliniyor.

ABD söz konusu bu çiplerin de ihracatını kısıtlamayı planlıyor.

ABD yönetimi, Çin’e yapay zeka çipi ihracatını kısıtlayan bir dizi düzenleme getirmişti. ABD benzer kısıtlamaları başka ülkelere de uygulamayı planlıyor.

DeepSeek hakkında

Çinli şirket DeepSeek’in düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka uygulamasının, sektöre hakim Amerikalı şirketlerin geliştirdiği modellerden daha iyi performans göstermesi teknoloji dünyasını sarsmıştı.

Düşük bütçe ve sınırlı bilgisayar gücüyle, açık kaynak kodlu Büyük Dil Modeli’ni (LLM) geliştiren DeepSeek, milyarlarca dolar harcayan teknoloji şirketlerinin maliyetli yatırımlarını sorgulatmış, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin değer kaybetmesine yol açmıştı.