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ABD Donanması'ndan personeline talimat: Çinli yapay zeka DeepSeek'i kullanmayın

ABD Donanması, personeline ‘güvenlik ve etik kaygılar’ nedeniyle, Çinli yapay zeka modeli DeepSeek’in kullanılmaması için talimat verdi.

Görsel: AA

Çin’in önde gelen fonlarından High-Flyer Capital Management tarafından da desteklenen DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla çok daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü.


Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi de geride bırakmış, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

ABD Donanması, çalışanlarına DeepSeek’in yapay zeka modelini kullanmamasına ilişkin e-mail gönderdi.

Söz konusu talimatta yapay zeka modelinin ‘kökeni ve kullanımıyla ilişkili potansiyel güvenlik ve etik endişelere’ yol açtığı belirtildi.

Kurum çalışanlarına ‘DeepSeek (yapay zeka) modelini herhangi bir şekilde indirmekten, kurmaktan veya kullanmaktan kaçınmaları’ gerektiği ve ‘işle ilgili herhangi bir görev veya kişisel kullanım için’ kullanılmamasının zorunlu olduğunu bildirdi.

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