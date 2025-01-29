Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek yoğun saldırılardan etkilendi

Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek, ‘büyük ölçekte kötü niyetli saldırılarla’ karşı karşıya kaldığını ve hizmetlerinin etkilendiğini duyurdu.

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Çin devlet medyası DeepSeek’e saldırıların ABD merkezli IP adreslerinden geldiğini öne sürdü. Fakat BBC’nin haberine göre bu bilgi henüz doğrulanamadı.

Beyaz Saray’dansa konuya ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin (NSC) ‘durumu araştırdığı’ açıklaması geldi.

Saldırılarda ikinci dalga

20 Ocak’ta piyasaya sürülen Çinli ‘ucuz ve güçlü yapay zeka’ DeepSeek, internet sitesine siber saldırılar nedeniyle 27 Ocak’ta yeni kullanıcı kayıtlarını durdurmuştu.

‘R1’ adını verdiği açık kaynak kodlu akıl yürütme modelini bir sohbet robotuna entegre eden uygulama, ABD’li yapay zeka şirketi OpenAI’ın muadili ‘o1’ modeline kıyasla çok daha düşük maliyetle daha yüksek performans göstermesi nedeniyle küresel teknoloji camiasında büyük ilgiyle karşılanmıştı.

OpenAI’ın o1 entegre uygulaması 200 dolara satılırken DeepSeek’in bedava dağıtılması ve açık kaynak kodlu olması, yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapan teknoloji şirketlerinin hisselerinin borsalarda değer kaybetmesine yol açmıştı.

Şirketin duyurusuna göre DeepSeek’in internet sitesindeki yapay zeka sunucusu kaldırıldı.

Sayfadaki bilgilendirme notunda şöyle denmişti: “DeepSeek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle hizmet devamlılığı için kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz.”

TRT Haber’in aktardığına göre DeepSeek’in maruz kaldığı ikinci saldırı dalgası olduğu belirtilirken Çin devlet televizyonu CCTV şirketin son haftalarda ‘birçok’ siber saldırıya maruz kaldığını öne sürdü.

ABD’li uzmanlar, yapay zeka yarışında ülkenin açık bir üstünlüğe sahip olduğunu belirtirken, Çin’in gelişmiş teknolojiye yaptığı yatırımlara rağmen DeepSeek’in büyük Çinli teknoloji firmaları arasında yer almadığını vurguluyor.

Beyaz Saray güvenlik kaygılarını artırıyor

BD Deniz Kuvvetleri’nin DeepSeek uygulamasını kullanmayı yasakladığına dair haberler üzerine Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, “Ulusal Güvenlik Konseyi, olası güvenlik risklerini değerlendiriyor” dedi.

Fox News’e konuşan Beyaz Saray’ın yeni ‘Yapay Zeka ve Kripto Çarı’ David Sacks, DeepSeek’in OpenAI gibi büyük ABD firmalarının modellerini kopyalamış olabileceğini öne sürdü.

Sacks şunları söyledi:

“DeepSeek’in, OpenAI’nin modellerinden bilgiyi damıtarak geliştirme yaptığına dair önemli kanıtlar var. Önümüzdeki aylarda ABD’nin önde gelen yapay zeka firmaları, bu tür kopyalama süreçlerini engellemek için önlemler alacaktır.”

OpenAI da benzer bir açıklama yaparak Çinli ve diğer yabancı şirketlerin ABD merkezli yapay zeka modellerinden bilgi çalmaya çalıştığını belirtti: “Lider bir yapay zeka geliştiricisi olarak, fikri mülkiyetimizi korumak için çeşitli karşı önlemler alıyoruz.”