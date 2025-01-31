Tayvan, resmi kurumlarda DeepSeek kullanılmasını yasakladı

Tayvan, Çinli şirket DeepSeek yapay zeka uygulamasının resmi kurumlarda kullanılmasını yasakladı.

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Çin’le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’da Dijital İşler Bakanlığı’nın açıklamasına göre DeepSeek’in yapay zeka uygulamasının güvenlik riski doğurduğu, bu yüzden de resmi kurumlarda kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“DeepSeek’in yapay zeka uygulaması, Çin menşeili bir ürün ve işleyişi sınır aşırı aktarım, bilgi sızıntısı ve diğer güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor.

Ürün, Tayvan’ın enformasyon güvenliğini tehlikeye atıyor.”

Çinli şirket DeepSeek’in düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka uygulaması, büyük yatırımlarla sektöre hakim Amerikalı şirketlerin geliştirdiği modellerden daha iyi performans göstermesi, teknoloji dünyasını sarsmıştı.

Düşük bütçe ve sınırlı bilgisayar gücüyle, açık kaynak kodlu Büyük Dil Modeli’ni (LLM) geliştiren DeepSeek, milyarlarca dolar harcayan teknoloji şirketlerinin maliyetli yatırımlarını sorgular hale getirirken ABD borsalarında teknoloji hisselerinin değer kaybetmesine yol açmıştı.

Çin’in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Tayvan. Fotoğraf: Çin Milli Savunma Bakanlığı

Çin ana karasıysa Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.