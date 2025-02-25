Güney Kore: DeepSeek, kullanıcı verilerini ByteDance'la paylaşıyor

Güney Kore, Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek’in kullanıcı verilerini TikTok’un sahibi ByteDance ile paylaştığını ileri sürdü.

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Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC) ‘veri toplama metotları’na ilişkin endişelerden dolayı DeepSeek’in indirilmesinin ‘geçici olarak’ durdurmuştu.

BBC Türkçe‘nin aktardığına göre Güney Kore’nin veri koruma kurumu DeepSeek’in ByteDance ile iletişimde bulunduğunu doğruladı.

Siber güvenlik şirketi Security Scorecard da 10 Şubat’ta Deepseek’in Android uygulamasını incelemiş, DeepSeek’in ByteDance’in analitik ve performans izleme altyapısıyla derin bir entegrasyon halinde olduğunu öne sürmüştü.

Security Scorecard, DeepSeek’in ‘kullanıcı davranışı ve cihazlara ait verileri ByteDance sunucularına gönderme olasılığı’ bulunduğunu belirtmişti.

DeepSeek’in kurumla işbirliği yaptığı ve Güney Kore gizlilik yasalarını göz ardı ettiğini kabul ettiği iddia edildi.

Güney Kore, yapay zeka asistanını cumartesi akşamı uygulama mağazalarından da kaldırdı.

DeepSeek’e İtalya’da erişim engeli getirilmesinin ardından, Tayvan, Avustralya ve Güney Kore uygulamanın kamu cihazlarında kullanımını yasaklamıştı. ABD de benzer bir yasağa hazırlanıyor.

DeepSeek hakkında

Çin’in önde gelen fonlarından High-Flyer Capital Management tarafından da desteklenen DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla çok daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi de geride bırakmış, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.