CHP'li belediye meclis üyesine 'Akın Gürlek' paylaşımından gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadelerle aynı şekilde paylaşım yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı.

Fotoğraf: Mertcan Üreten / X

İmamoğlu dün ‘Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması’ adlı panelde şöyle konuşmuştu:

“Benim gencecik arkadaşım; gençlik kolları başkanım Cem Aydın’ı ifade çağırıyorsun; yedi-sekiz polisle evini basıyorsun. Neymiş bizim gözümüzü korkutmak, senin amacın milletin gözünü korkutmak.

Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma.

Söküp atacağız ki senin evlatların sabah köründe evinden kimse alınmasın. Senin zihninden geçen yol, yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin yuvana bile huzuru temin edelim. Derdimiz bu.”

Bu konuşmadan yaklaşık bir saat sonra İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

Gürlek ve ailesiyle ilgili ifadeleri nedeniyle İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul başsavcılığı sosyal medyada benzer paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma açmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu’yla aynı şekilde paylaşım yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, Manisa’da gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre Üreten’in soruşturmayı yürüten savcılıkça Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınacağı bildirildi.