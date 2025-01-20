İmamoğlu: Tek kelime tehdit yok, sözümün arkasındayım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturma başlatılan sözleriyle kimseyi tehdit etmediğini söyledi ve ekledi: “Arkasındayım.”

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İBB başkanı ‘Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması’ adlı panelde şöyle konuşmuştu: “Benim gencecik arkadaşım; gençlik kolları başkanım Cem Aydın’ı ifade çağırıyorsun; yedi-sekiz polisle evini basıyorsun. Neymiş bizim gözümüzü korkutmak, senin amacın milletin gözünü korkutmak. Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatların sabah köründe evinden kimse alınmasın. Senin zihninden geçen yol, yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin yuvana bile huzuru temin edelim. Derdimiz bu.”

Bu konuşmadan yaklaşık bir saat sonra İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu soruşturmaya X‘ten tepki göstererek, sözlerinin arkasında olduğunu, kimseyi tehdit etmediğini söyledi:

“İstanbul başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum.”