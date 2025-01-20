İmamoğlu'nun ardından benzer paylaşım yapanlara da soruşturma

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili ifadeleri nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, İstanbul başsavcılığı sosyal medyada benzer paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma açtı.

Fotoğraf: AA

İmamoğlu bugün, ‘Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması’ adlı panelde şöyle konuşmuştu:

“Benim gencecik arkadaşım; gençlik kolları başkanım Cem Aydın’ı ifade çağırıyorsun; yedi-sekiz polisle evini basıyorsun. Neymiş bizim gözümüzü korkutmak, senin amacın milletin gözünü korkutmak. Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatların sabah köründe evinden kimse alınmasın. Senin zihninden geçen yol, yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin yuvana bile huzuru temin edelim. Derdimiz bu.”

Bu konuşmadan yaklaşık bir saat sonra İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın açıklaması şöyleydi: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.”

İstanbul başsavcılığı, İmamoğlu hakkında resen başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medyada benzer paylaşım yapanlar hakında ayrıca soruşturma başlattı.