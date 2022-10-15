CHP’den belediyelere ‘Bartın’ talimatı: Müzikli etkinlikleri erteleyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından CHP’li belediye başkanlarına gönderilen yazıda Bartın Amasra’daki maden ocağı patlaması nedeniyle önceden planlanmış konser, kutlama vb. müzikli etkinliklerin ertelenmesi istendi.

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Cuma akşamı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ndeki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre facianın sebebi grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz).

İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Dahası, tesis daha 10 gün önce denetlenmiş.

ANKA’nın aktardığına göre Torun tarafından 248 CHP’li belediye başkanına gönderilen yazıda Amasra’daki facianın ‘ülkeyi derin bir üzüntüye boğduğu’ yazılarak belediyelerden daha önceden planlanmış konser, kutlama vb. müzikli etkinliklerin ertelenmesi istendi.