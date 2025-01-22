CHP Bolu il başkanından bakan Ersoy'a hodri meydan

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, 76 kişinin öldüğü otel yangınının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u istifaya çağırdı.

Fotoğraf: @tanjuozcanchp / X

Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de dün sabah 03:30 sularında çıkan yangında 76 kişi öldü, 40’ın üzerinde kişi yaralandı.

Soruşturmada otel sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun dahil 11 kişi gözaltı alındı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin 1997’de yapıldığını, belediye sınırları dışında bulunduğunu, ruhsatınınsa Turizm Bakanlığı’nca verildiğini söylemişti.

Bakan Ersoy ise sorumluluk almadan, itfaiyenin otele yangın yeterlilik ruhsatı verdiğini, kendilerine de olumsuz bildirimde bulunmadığını aktarmıştı.

Buna karşılık Özcan, Ersoy’un ‘belediyeyi alçakça suçladığını’ belirtmiş, sorumlunun bizzat bakan olduğunu söylemişti. Bolu belediye başkanı, talep gelmesi durumunda belediyenin denetim yapabileceğini ifade etmişti.

Faciayla ilgili CHP Bolu İl Başkanlığı’ndaki basın açıklamasında Karagöz, Ersoy’u istifaya çağırdı.

‘Şeffaf olun ve derhal istifa edin’

Karagöz’ün açıklamaları özetle şöyle:

* Bu felaketin sorumlusu Bolu Belediyesi değildir ve asla olamaz. Burası belediye sınırları dışında yer almakta ve ruhsatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmiştir. Dolayısıyla Bolu Belediyesi’nin burada denetim yapma yetkisi bulunmamaktadır.

* Kültür ve Turizm Bakanı utanmadan, yüzü kızarmadan, bu ağır sorumluluğun faturasını Bolu Belediyesi’ne kesmeye çalışmaktadır. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Bu sorumluluğu üzerimizde arayarak Bolu halkını ve Türkiye’yi aldatamazsınız.

* Sayın bakan 2021 ve 2024 yıllarında otelde denetim yapıldığını bizzat kendiniz itiraf ediyorsunuz. Bu denetim sonuçları nerede? Bu otelin güvenli olduğunu hangi raporlarla onayladınız? Bakanlığınızın ihmalini, Bolu Belediyesi’ni hedef göstererek örtbas edemezsiniz. Yandaş medya ve trol orduları, 2007 yılına ait bir belgeyi dolaşıma sokarak, bizi karalamaya çalışıyor. Bu belge, AKP dönemine ait bir belgedir. Hodri meydan.

* Eğer 2022, 2023 ya da 2024 yılına ait Bolu Belediyesi’nin onay verdiği bir rapor varsa hemen açıklayın. Ama biliyoruz ki açıklayamazsınız. Böyle bir belge ve rapor yok. Asıl soru şu: Bu otel, bakanlığın verdiği ruhsatla faaliyet göstermiş midir? Bu otelde en son hangi denetimler yapılmıştır? Bu otelde konaklayanların kaçı bakanın şirketi ETS Türk’ün müşterisidir?

* Şeffaf olun, gerçekleri açıklayın ve derhal istifa edin. Bu olayın üzeri hiçbir yalanla örtülemez. Bunun sorumluluğu, açıkça ihmali olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndadır. Bu acının takipçisi boynumuzun borcudur. Bolu halkının vicdanı da bizimledir. Gerçekleri kimsenin çarpıtmasına izin vermeyeceğiz.