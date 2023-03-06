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Yaramazlara biraz batar!

Bursa belediye başkanı: Olaylar beni şaşırtmadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor-Amedspor maçındaki olaylarla ilgili “Maalesef bu yaşanan olaylar beni şaşırtmadı” dedi.

Dün TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.


Maç başlangıcında ve ilerleyen dakikalarda Amedspor kalecisi Cantuğ Temel’in başına iki kez sert cisim isabet etmişti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Temel oynamaya devam etmişti. Hakem bunlara karşın maça ara vermezken taraftarların saldırısı da sürmüştü.

Maçtan önceki gece de Amedsporlu futbolcuların kaldığı otelin önünde bir grup, sloganlar attı, mehter marşı çaldı. Otelin önünde çok sayıda meşalenin yanı sıra, alev ve ses saçan patlayıcılar da patlatıldı.

‘Beni şaşırtmadı’

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, yaşananları Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya değerlendirdi.

Aktaş, maçta problem çıkacağını önceden öngördüğünü belirtirken, saldırıların ‘üç-beş kendini bilmez’ tarafından yapıldığını savundu.

Aktaş, şunları söyledi:

*Maalesef bu yaşanan olaylar beni şaşırtmadı. Yanlış anlamayın, olayları normalleştirdiğim ya da küçümsediğim için söylemiyorum. Bu maçın problemli olacağını öngördüğüm için söylüyorum.

*Geçen eylülde bu iki takımın Diyarbakır’daki karşılaşması çok çirkin olaylara sahne olmuştu. Diyarbakır’da olunca çok fazla yansımıyor halbuki. Orada da provokatif posterler açılmış, gerginlik yaşanmıştı. Biz çok uyardık, bu iki takım karşı karşıya gelmesin dedik. Yanlış baştan yapıldı

*Sonuçta üç-beş kendini bilmezin yaptığı yanlış beş milyonluk Bursa’mıza mal edilmemeli. Böyle olaylarla bu güzel şehrin isminin yan yana gelmesini üzüntüyle karşılıyorum

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