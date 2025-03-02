Britanya: Savaşı durduracak bir planda çalışmak için Ukrayna'yla anlaştık

Britanya Başbakanı Keir Starmer, “Britanya, Fransa ve muhtemelen bir, iki ülkeyle savaşı durduracak bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna’yla anlaştık. Bu planı daha sonra ABD’yle de görüşeceğiz” dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna konulu zirve öncesi Starmer’la Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da buluşmuştu. İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

BBC’ye konuşan Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenski arasında Washington’daki tartışmayı ofisinde izlediğini belirterek şunları söyledi:

“Kimse bunu görmek istemez. O gün telefonla hemen Trump ve Zelenski’yi aradım. Çünkü bana göre Avrupa ve Britanya’nın da güvenliği ve savunması için önemli olan Ukrayna’da kalıcı barışa odaklanmamız gerekiyor.”

İki lider dışında o gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da görüştüğünü belirten başbakan, amacının taraflar arasında bir köprü vazifesi üstlenmek olduğunu vurgulayarak “Britanya, Fransa ve muhtemelen bir, iki ülkeyle birlikte savaşı durduracak bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna’yla anlaştık. Bu planı daha sonra ABD’yle de görüşeceğiz” dedi.

‘Putin’e güvenmem, bu yüzden güvenlik garantisi istiyorum’

Başta Ukraynalılar olmak üzere kimsenin savaşın devamını arzulamadığını belirten Starmer, “Bu bizim ulusal çıkarlarımıza da uygun değil” dedi. “Putin’e güvenmem, bu yüzden güvenlik garantisi istiyorum” diyen başbakan, Putin’in ‘daha önce tekrar saldırıya geçtiğini kanıtladığını‘ öne sürdü ve şunları söyledi:

* Bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın çatışmaları durdurması ve korunması gerek. Eğer geçici bir duraklama olacaksa Putin geri gelecektir. Geçmişte yaşandı.

* Bu riskin bulunduğunu düşünüyorum. Bu yüzden anlaşmanın kalıcı olduğundan, geçici olmadığından emin olmalıyız.