Rusya, ABD'nin yeni yönetiminden 'memnun': Bizim vizyonumuzla örtüşüyor

Rusya, ABD’nin yeni yönetiminin dış politikadaki tüm yapılandırmalarını değiştirdiğini düşünüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Bu, bizim vizyonumuzla örtüşüyor” dedi.

Dmitri Peskov. Fotoğraf: AA

Peskov, ‘Rossiya-1’ televizyon kanalında ABD’yle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Ukrayna krizine ilişkin tarafsız karar taslağını oyladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bunu daha önce hayal etmek zordu. ABD’nin yeni yönetimi, dış politikadaki tüm yapılandırmalarını değiştiriyor. Bu, bizim vizyonumuzla örtüşüyor.”

ABD’yle diyaloğu ve ikili ilişkileri yeniden başlatmaya çalıştıklarını vurgulayan sözcü “Uzun bir yoldan geçeceğiz çünkü ikili ilişkilerin tüm yönlerine muazzam zarar verildi ancak iki liderin siyasi iradesi devam ederse bu yolu yeterince hızlı ve başarılı şekilde geçeceğiz” dedi.

ABD’yle nadir toprak elementleri konusunda işbirliğinin sağlanması ihtimalini değerlendiren Peskov, Amerikalı temsilcilerin ‘Ukrayna meselesi çözüldükten sonra Rusya’yla ekonomi alanındaki işbirliğine geçileceği‘ yönünde açıklamalar yaptıklarını söyledi ve ekledi:

“Bence, şimdiden olası işbirliği konularını belirlemek lazım fakat şu anda bu alanda hızlı sonuçlar bekleyemeyiz.”

Sözcü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuşmak için gerçek adımlar atmadığını öne sürerek “Fransa, Ukrayna’daki savaşın sürdürülmesinden yana yaklaşım sergiliyor” dedi.