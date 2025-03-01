Rusya Dışişleri Bakanlığı: Zelenski, dünya için bir tehdit

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Washington ziyaretinin ‘tam bir siyasi ve diplomatik başarısızlık’ olduğunu söyledi.

Mariya Zaharova. Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski Beyaz Saray’da dün bir araya gelmiş, ikili kameraların önünde tartışmıştı.

Zelenski, tartışma sonrası Beyaz Saray’dan ayrılırken Trump, Ukrayna devlet başkanı için “Saygısızlık yaptı, barış için hazır olduğunda geri gelebilir” demişti.

Zaharova, sosyal medyadaki açıklamasında ‘Rus tarafının Zelenski’nin uygunsuz, yozlaşmış ve anlaşmaya varamayacak durumda olduğunu’ her seferinde söylediğini belirtti.

Ukrayna’nın 2022 baharında siyasi ve diplomatik çözüm müzakerelerine devam etmeyi reddettiğini, askeri eylemlerini meşrulaştırmak ve Batı’dan askeri ve mali yardım almak için manipülasyona başvurduğunu ileri süren Zaharova, şöyle konuştu:

“Zelenski, Washington’da kaldığı süre boyunca sergilediği son derece kaba tavırlarla, büyük bir savaşın sorumsuz kışkırtıcısı olarak dünya toplumu için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha teyit etti.”

Ukrayna devlet başkanının tek derdinin iktidarını korumak olduğunu öne süren Zaharova, şunları söyledi:

“Bu nedenle muhalefeti yok etti, totaliter bir devlet kurdu, milyonlarca vatandaşını acımasızca ölüme gönderiyor. Kiev rejimi için giderek kötüleşen mevcut siyasal koşullarda, bu isim sorumluluk duygusu gösteremiyor ve bu nedenle savaşı sürdürme saplantısına kapılmış, onun için ölüm anlamına gelen barışı reddediyor.”

Zaharova ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası siyaset ve diplomasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde Zelenski’yi azarladığını iddia etti.

Ukrayna’da gerçek anlamda adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması için krizin temel nedenlerinin ortadan kalkması gerektiğini savunan ve Rusya’nın daha önce açıkladığı hedeflerinin değişmediğini belirten Zaharova, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kiev ve Avrupa’nın önde gelen başkentleri bunu ne kadar erken fark ederse, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü o kadar yakın olacaktır.”