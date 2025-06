Zelenski'ye Avrupalı liderlerden destek: 'Asla yalnız değilsiniz'

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski’nin Beyaz Saray’da gergin geçerek erken biten görüşmesinin ardından Avrupalı liderler Ukrayna’ya destek açıklıyor.

Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenski ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Basının önünde zoraki gülümsemeler ve el sıkışmalarıyla başlayan görüşmeye yüksek sesli tartışmalar damga vurdu.

Trump ve başkan yardımcısı JD Vance, son dönemde bir ABD başkanı ile yabancı bir lider arasında görülmemiş şekilde Zelenksi’yi azarladılar. Vance, ‘‘Savaşı bitireceği ve destekleri için başkana minnettar olmalısın’’ derken, Trump ‘‘Hiç iyi durumda değilsin, biz olmadan hiçbir avantajın yok’’ diye parmak salladı.

Zelenski, görüşmeden tek başına erken ayrıldı. Daha sonra Vance’in dediklerine atfen şu paylaşımı yaptı: ”Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler, bu davet için teşekkürler. Teşekkürler başkan, Kongre ve Amerikan halkı. Ukrayna’nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz tam da bunun için çalışıyoruz.”

Trump’ın kabinesindeki dünyanın en zengin insanı Elon Musk, X’ten ”Zelenski, Amerikan halkının gözünde kendini mahvetti” diye yazdı.

Fakat birçok Avrupalı lider Zelenski’ye arka çıktı:

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Asla yalnız değilsiniz

Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesaplarından aynı paylaşımı yaparak şunları söyledi: ”Onurunuz, Ukrayna halkının cesaretini yüceltiyor. Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Asla yalnız değilsiniz, sevgili Zelenski.”

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people.



Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa.



We will continue working with you for a just and lasting peace. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Ukrayna saldırıya uğrayan taraf

Macron, Portekiz ziyareti sırasında, saldırıya uğrayan tarafın Ukrayna, saldıranınsa Rusya olduğunu vurguladı ve ekledi: ‘‘Baştan beri savaş veren tarafa saygı duymak zorundayız.’’

Fransa Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

”Üç yıl önce de bizim Ukrayna’ya yardım etmemiz ve Rusya’ya yaptırım uygulamamız doğruydu, bugün de öyle. Bizim, yani ABD’nin, Avrupalıların, Kanadalıların, Japonların ve daha birçoklarının. Baştan beri savaş veren tarafa saygı duymak zorundayız. Çünkü onurları, bağımsızlıkları, evlatları ve Avrupa’nın güvenliği için savaşıyorlar. Bunlar basit şeyler ama böyle zamanlarda hatırlanması iyi oluyor, hepsi bu.”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Ukrayna, Almanya’ya güvenebilir

Görevden ayrılan Scholz şunları dedi: ”Kimse barışı Ukrayna vatandaşlarından çok isteyemez! Bu yüzden kalıcı ve adil barışa giden yolu bulmak için birlikte çalışıyoruz. Ukrayna, Almanya’ya güvenebilir, ve Avrupa’ya.”

Hollanda Başbakanı Dick Schoof: Hollanda, Ukrayna’ya desteğini sürdürüyor

Schoof şöyle konuştu: ”Hollanda, Ukrayna’ya desteğini sürdürüyor. Özellikle de bugünlerde. Kalıcı barış ve Rusya’nın başlattığı bu saldırgan savaşın bitmesini istiyoruz. Ukrayna, tekmil halkı ve Avrupa için.”

The Netherlands supports Ukraine as firmly as ever. Now more than ever. We want a lasting peace and an end to the war of aggression started by Russia. For Ukraine and its people, and for Europe. — Dick Schoof (@MinPres) February 28, 2025

Polonya Başbakanı Donald Tusk: Yalnız değilsiniz

Tusk, Zelenski görüşmeden ayrıldığı anda X hesabından ‘‘Sevgili Ukraynalı dostlarım, yalnız değilsiniz’’ diye yazdı.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

İspanya başbakanı Pedro Sánchez: Ukrayna, İspanya yanınızda

İspanya lideri Sanchez’de Zelenski’ye destek veren Avrupalı liderler arasındaydı. X hesabından sırasıyla İspanyolca, İngilizce ve Ukraynaca, ‘‘Ukrayna, İspanya yanınızda”diye yazdı.

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre: Ukrayna’nın yanındayız

Gahr Støre de Ukrayna ve Zelenski’ye destek olan liderler arasında: ”Adil ve kalıcı barış için verdiği haklı mücadelede Ukrayna’nın yanındayız.”

We stand by Ukraine in their fair struggle for a just and lasting peace.



🇺🇦🇳🇴 — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) February 28, 2025

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: Yaşasın Ukrayna!

Kristersson şöyle dedi: ”İsveç, Ukrayna’nın yanında. Siz sadece kendinizin değil, tüm Avrupa’nın özgürlüğü için savaşıyorsunuz. Slava Ukraini! (Yaşasın Ukrayna!)”

Litvanya Başkanı Gitanas Nausėda: Yalnız yürümeyeceksiniz

Nausėda da kervana katıldı: ”Ukrayna, asla yalnız yürümeyeceksin.”

Ukraine, you'll never walk alone. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 28, 2025

Çekya Başbakanı Petr Fiala: Tarafımız özgür dünya

Fiala: ”Ukrayna’nın ve özgür dünyanın tarafındayız.”

We stand with Ukraine and on the side of the free world! — Petr Fiala (@P_Fiala) February 28, 2025

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris: Ukrayna’nın yanındayız

Harris, Trump’ın savaştan Ukrayna’yı sorumlu tutmasına atfen, ”Rusya’nın yasadışı işgaliyle başlayan bu savaştan Ukrayna sorumlu tutulamaz. Ukrayna’nın yanındayız” dedi.

Ukraine is not to blame for this war brought about by Russia’s illegal invasion.



We stand with Ukraine. 🇺🇦 🇮🇪 — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) February 28, 2025

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden: Ukrayna’nın yanındayız

Frieden: ”Lüksemburg, Ukrayna’nın yanında. Siz kendi özgürlüğünüz ve kurallara dayalı bir uluslararası düzen için savaşıyorsunuz.”