Britanya'da Ukrayna zirvesi: Türkiye de katılacak

Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenecek Ukrayna konulu liderler zirvesinde kalıcı barışın sağlanması için çabalar görüşülecek. Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirveye katılacak.

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Britanya Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın açıklamasına göre Başbakan Keir Starmer, Londra’daki zirvede uluslararası liderleri bir araya getirerek Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarını yoğunlaştıracak.

Starmer, zirve öncesi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yle 10 Numara’da ikili görüşme yapacak.

Ukrayna’nın konumunun güçlendirilmesi

Zirveye şu ülkeler ve kişiler katılacak:

Ukrayna

Fransa

Almanya

Danimarka

İtalya

Hollanda

Norveç

Polonya

İspanya

Türkiye

Kanada

Finlandiya

İsveç

Çekya

Romanya

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa

Ukrayna’ya askeri desteğin sürdürülmesi, Rusya’ya ekonomik baskının arttırılması dahil Ukrayna’nın konumunun güçlendirilmesi konularını görüşülecek.

Ukrayna’da kalıcı barışın yanı sıra gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı ve savunmacı olmasını sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaçla güçlü güvenlik garantileri için planlamada sonraki adımlar ele alınacak.

Starmer, şöyle konuştu:

“Müttefiklerimizle ortaklaşa, ABD’yle devam eden görüşmelerin yanı sıra güvenlik garantilerinin Avrupa unsuruna yönelik hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız.

Ukrayna’da egemenlik ve güvenliklerini güvence altına alan adil ve kalıcı barışın sağlanması için bir araya gelme fırsatına sahibiz.

Şimdi Ukrayna için en iyi sonucu garanti altına almak, Avrupa’nın güvenliğini korumak ve ortak geleceğimizi güvence altına almak için bir araya gelme zamanıdır.”