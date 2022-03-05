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Yaramazlara biraz batar!

BOTAŞ müdürünün rezerv hesabı: Hiç gaz verilmezse eldeki 15 gün yeter

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Türkiye’ye hiç doğalgaz verilmemesi halinde eldekinin 15 gün yeteceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye doğalgaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatlarıyla sevk edilen gazla ve Cezayir, Nijerya ve diğer ülkelerden gelen ve gemilerle taşınan sıvılaştırılmış doğalgazla (LNG) sağlıyor. Elektrik ihtiyacının üçte birini karşılamak için de ithal ettiği doğalgazı kullanıyor.


Bu ülkelerle anlaşmaların bir kısmı da 2021 sonunda tamamlanmış, güncel fiyatlara geçmek üzere anlaşılmıştı.

Enerji ithalatı faturasıysa, uluslararası fiyatlardaki artış ve TL’deki görülmemiş değer kayıplarına paralel eylül-ocak döneminde her ay ortalama yüzde 20 yükselmişti.

Enerji sektöründe biriken sorunlar İran’ın doğalgazı bir süre kesmesiyle krize dönüşmüş, organize sanayi bölgelerinde (OSB) elektrik ve doğalgaz kesintilerinin başlamasıyla tedarik sorunu iyice ayyuka çıkmış, depolardaki gaz miktarının yeterliliği sorgulanır olmuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla başlayan gerginlikse doğalgaz piyasasını da etkilemiş, Türkiye için yeni soru işaretleri ortaya çıkmıştı.

‘Sigara kağıdı kadar bile yer yok’

Hürriyet’ten Nuray Babacan’a konuşan BOTAŞ genel müdürü, doğalgaz tedarikinde sorun yaşanmayacağını ama bu süreçten fiyatların etkileneceğini söyledi.

Özcan, halen depolarda 4,5 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu, ‘depolarda bir sigara kağıdı kadar boşluk olmadığını’ söyledi.

Özcan, Türkiye’nin elindeki rezervlerle ilgili şunları söyledi: “Planlarımız işliyor. Herhangi bir kesinti olmaz ama elimizde olmayan sebeplerle fiyatlar artar. Bazı sözleşmelerin süresi bitti 2021’in sonunda, yeni anlaşmalar yapıldı. Türkiye’de kullanılan gazın yüzde 41’i Rusya’dan geliyor. Biz bir geçiş üssü durumundayız. Rusya’nın iki ayrı güzergahı ve kapısı var. Ya Avrupa, ya Çin. 4,5 milyar metreküpün üzerinde depolarımızda gaz var. Silivri ve Tuz Gölü’ndeki depolarda. Türkiye’de 360 milyon metreküp günlük gaz tüketiliyor. Hiç gaz verilmezse 15 gün yeter. Depolardaki kapasitemizi arttırmakla ilgili çalışmalarımız var. 2025 yılında 12 milyar metreküp depolama hacmine ulaşacağız. Şu anda depolarda bir sigara kağıdı kadar boşluk yok. Sadece Silivri’de 2023 sonunda 5 milyar metreküp kapasite olacak. Tuz gölünde 15 milyar metreküplük alan var. Bunları geliştireceğiz. Türkiye’nin bu anlamda sıkıntısı yok. Depolar tam kapasite kullanılacak birkaç yıl içinde.”

Karadeniz gazı

Karadeniz gazıyla ilgili de bilgi veren Özcan, ilk etapta 2023’ün ilk çeyreğinde 10 milyon metreküp gazın hatta verileceği, 2025’te de bu rakamın günlük 40 milyon metreküpe çıkacağı söyledi. Bu gazın ağırlıklı olarak sanayide kullanılacağı, 2026’dan sonra tüm konutlarda yerli gazın kullanılmasının planlandığını belirtti.

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