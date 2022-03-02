Avrupa’da doğalgaz fiyatları 10 katına ulaştı

Doğalgaz fiyatları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde arz kesintisine yol açacağı endişesiyle yükselişini sürdürüyor.
Avrupa’da işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı gün içinde 194 avroya kadar çıktı.
AA’nın aktardığına göre fiyat kapanışa doğru megavatsaat başına 168 avro seviyesinde.
Böylece geçen yıl megavatsaat başına 16 avro olan doğalgaz fiyatında artış 10 katına ulaştı.
Rusya’nın Ukrayna’ya bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının hasar görmesi ve gaz akışını kesintiye uğratabileceği beklentileri arasında.
İşgalin devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz sağlayıcılarına yaptırım getirilmesi ihtimali de fiyatları etkiliyor.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını Rusya’dan tedarik ediyor.