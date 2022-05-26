Bir kişi ‘donarak ölmüştü’: Isparta’da dört günlük elektrik kesintisinin Cengiz ve Kolin’e faturası abone başına 109 lira tazminat

Isparta’daki elektrik kesintilerinden dolayı Akdeniz Elektrik’e 18,8 milyon TL ceza kesildi. Şirket, 15,6 milyon TL tazminat ve 3 milyon 236 bin TL de ceza ödeyecek.

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Isparta’yı da içine alan Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 2013’te özelleştirilirken, ihaleyi kazanan Cengiz ve Kolin ortaklığı, teknolojik yatırım sözünü verdiği halde hatları yer altına indirmemişti.

Şubattaki yoğun kar yağışı sonrası kentte uzun süreli elektrik kesintisi meydana gelmişti. Elektrik şirketi, Meteoroloji’nin günler öncesinden yaptığı uyarıya kulak asmayarak önlem almamıştı.

Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti “Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası vardı” diye eleştirmesinden birkaç gün sonra iktidarın bu gözde şirketleri Isparta’yı karanlık içinde bırakmıştı.

Kar nedeniyli elektriklerin kesildiği günlerde hayatını kaybeden 70 yaşındaki bir vatandaşın ölüm belge paylaşılmış, belgeye göre ölüm nedeninin ‘birden fazla vücut bölgesinin donması’ olduğu görülmüştü.

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Isparta elektrik kesintisi nedeniyle dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik’in 15 milyon 583 bin TL tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

EPDK’nın açıklamasında, kurulun abonelerin her birine 109 TL, diğer abone gruplarınaysa gücüne bağlı olarak 1307 TL’ye kadar tazminat ödeyecek. Şirket bu tazminatların yanında ayrıca 3 milyon 236 bin TL de idari para cezasını ödeyecek.