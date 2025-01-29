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Bilirkişi soruşturması: Gazeteciler Pehlivan, Toktaş ve Oğuz'a tutuklama talebi

Savcı, bilirkişi soruşturmasında gözaltına alınan gazeteciler Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz’un tutuklanmasını talep etti.

Sırasıyla Barış Pehlivan, Suat Toktaş, Kürşat Oğuz. Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’la konuşmuş, görüşmenin ses kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.


İstanbul başsavcılığı yayın sonrası Pehlivan’ın yanısıra Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Üç gazeteci savcılığa ifade verdi. Selek ve Asker adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün Halk TV Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Program Müdürü Kürşat Oğuz da savcıya ifade verdi.

Pehlivan, Toktaş ve Oğuz tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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