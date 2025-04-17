Beşiktaş belediye başkan yardımcısı da dahil: 11 kişi gözaltında

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz da dahil 11 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş Belediyesi’nde belediye başkanı ile üst düzey belediye yöneticilerine ‘rüşvet verildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı’ iddiasıyla ocakta soruşturma başlatılmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı Beşiktaş, Beyoğlu ve Sancaktepe belediyelerindeki 12 görevli için gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararları Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı suç örgütü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

Ali Rıza Yılmaz (Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcısı)

(Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcısı) Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi özel kalem müdürü)

(Beşiktaş Belediyesi özel kalem müdürü) Zafer Ozan Ay (Beyoğlu Belediyesi bilgi işlem müdürü)

(Beyoğlu Belediyesi bilgi işlem müdürü) Gökhan Turan (Sancaktepe Belediyesi basın ve yayın müdürü)

(Sancaktepe Belediyesi basın ve yayın müdürü) Gülal Erdovan Anıl (Beşiktaş Belediyesi destek hizmet müdürü)

(Beşiktaş Belediyesi destek hizmet müdürü) Filiz Yolsal (Beşiktaş Belediyesi müdür)

(Beşiktaş Belediyesi müdür) Ali Fuat Toptaş (Beşiktaş Belediyesi mühendis)

(Beşiktaş Belediyesi mühendis) Ali Güvendi (Beşiktaş Belediyesi veri haz. ve kontrol işletmeni)

(Beşiktaş Belediyesi veri haz. ve kontrol işletmeni) Nilgün boduk (Beşiktaş Belediyesi veri haz. ve kontrol işletmeni)

(Beşiktaş Belediyesi veri haz. ve kontrol işletmeni) Erdal Özece (Beşiktaş Belediyesi tahsildar)

Yılmaz ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

11 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirilmişti.

Gözaltının dördüncü gününde savcılık ifadeleri başlamıştı.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasından sonra Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Aralarında İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da dahil dokuz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik’le Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu 23 şüpheli 17 Ocak’ta tutuklanmış, sekiz kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.