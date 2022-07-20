Belçika’da maymun çiçeği vaka sayısı 300’ü geçti: Hepsi erkek

Belçika’da maymun çiçeği vaka sayısı 311’e yükseldi. Ülkenin ulusal halk sağlığı enstitüsü Sciensano’nun açıkladığı verilere göre, tüm vakalar 20’yle 65 yaş arasındaki erkeklerden oluşuyor.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre neredeyse tüm hastalarda deri döküntüsü, ateş, şişmiş lenf düğümleri ve halsizlik gibi genel semptomlar görüldü.

Belçika’da ilk maymun çiçeği vakasına 19 Mayıs’ta rastlanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ), Avrupa’yı, virüsün merkez üssü olarak tanımlamıştı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

İnsandan insana Covid-19 kadar kolay bulaşmıyor. Bu nedenle büyük bir salgın beklenmiyor. Yüz yüze, uzun süreli, yakın temas uygun bulaşma ortamı hazırlıyor.

DSÖ verilerine göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 39 ülkede 50 ülke veya bölgede 3 binin üzerinde tespit edilmiş vaka bulunurken hastalık nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.