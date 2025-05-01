Diken

Yaramazlara biraz batar!

Basın meslek örgütleri de 1 Mayıs'taydı: 'Sansürlen, otosansürlen gazetecilik yapılmaz'

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda basın örgütleri de meydanlardaydı.

Fotoğraf: DİSK Basın İş

Gazeteciler sansüre ve mobbinge karşı ses yükseltirken tutuklu meslektaşları için de özgürlük çağrısı yaptı.


İstanbul’da Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş), 1 Mayıs’ı Kartal’da kutlarken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ysa (DİSK) Kadıköy’de toplanma kararı almıştı.

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen kitleyse gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen bu sabah Beşiktaş ve Şişli’de toplanmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi 400’ü aşkın kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kitle 1 Mayıs kutlamaları için Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda toplanırken İzmir’deyse Gündoğdu Meydanı’nda bir araya geldi.

Fotoğraf: Çağdaş Gazeteciler Derneği

Gazeteciler ellerinde tutuklu arkadaşlarının olduğu döviz ve fotoğraflar taşıdı.

Fotoğraf: Türkiye Gazeteciler Sendikası

Pankartlarda özgür basın ve eşit ücret çağrısı yapıldı.

Özel: Taksim, bu baskıcı rejimin elinden mutlaka geri alınmalı

ÇHD: 1 Mayıs’ta 400’ü aşkın kişi gözaltına alındı

Erdoğan: Sendikal hakları önemli ölçüde iyileştirdik

Mahmut Tanal, 1 Mayıs ‘ablukası’nda: Gittiğim yerde çevremi sarmayın

İstanbul’da 1 Mayıs: Taksim ve Saraçhane meydanları barikatlarla kapatıldı

1 Mayıs’ta Taksim hattında yedi metro durağı kapalı

1 Mayıs’ta İstanbul ve Ankara’da bazı yollar trafiğe kapalı

SON HABERLER

Ulaştırma bakanı: Biz Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız” dedi. Kendisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Kanal İstanbul gündemimizde yok” sözleri sorulan Uraloğlu şöyle konuştu: “Biz bu süreci iştişare ediyoruz. Çok net bir irademiz var. Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız. Ama Kanal İstanbul’u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız, bunu istişare […]