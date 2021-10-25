Bakan Özer: Öğrenme kayıplarını tespite yönelik uygulama yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de ilk defa, yarın ve 27 Ekim’de, 7, 8, 11 ve 12. sınıfların Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde öğrenme kayıplarını tespit etmeye yönelik kazanım değerlendirme uygulaması başlatılacağını, uygulamaya yaklaşık 4,5 milyon öğrencinin katılacağını açıkladı.

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Bir toplantıda konuşan Özer, öğrenme kayıplarını telafi edecek mekanizmaları devreye soktuklarını belirterek şunları söyledi: “Öğrenciler, Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde hangi durumdalar, bulundukları seviyeye göre hangi takviyeleri almaları gerekiyor, hangi destekleme mekanizmalarını devreye sokmamız gerekiyor, onun ölçümlerini bu hafta içinde tamamlayacağız. Bu sınıf düzeylerindeki destekleme ve yetiştirme kurslarını ve diğer taraftan diğer destekleyici materyalleri, bu yaptığımız araştırmanın bulgularına göre şekillendireceğiz.”

Türkiye’nin eğitim sisteminin, yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarıyla toplam 20 milyonluk bir kitleye sahip olduğunu aktaran bakan, “Türkiye’nin Covid-19 sürecinde normalleşmesi için, eğitim sisteminin normalleşmesi ve yüz yüze eğitime devam edebilir hale gelmesi gerekiyor” dedi.

‘1187 sınıfta eğitime ara verildi’

Yüz yüze eğitimde iki ayın geride bırakılacağına dikkat çeken Özer şöyle devam etti: “Sistemimizde 850 bin sınıf var, bugün itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 1817’sinde yüz yüze eğitime ara verilmiş, yani oran yüzde 1’in çok çok altında. Önlemler alındığı zaman bir toplumdaki en korunaklı yerlerin okullar olduğu, iki aylık deneyimimizde ortaya çıkmış oldu.”

‘İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 87’

Bakan öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili ise şu bilgileri paylaştı: “Bugün itibarıyla birinci doz aşılarını tamamlamış öğretmen oranı yüzde 93, ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranı ise yüzde 87. Hastalığı geçirmiş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 5. Sonuç itibarıyla en az iki doz aşı olmuş veya hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 92. Bu oran, Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. Birinci doz aşısını tamamlamış sınıf öğretmenlerimizin oranı yüzde 95, ikinci doz aşısını tamamlamış sınıf öğretmeni oranı ise yüzde 91.”

Fırsat eşitliği için üç alan

Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde üç alt alan oluşturduklarını aktardı. Bunların ilki okul öncesi eğitime erişimi artırmak: “2022 sonuna kadar üç yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 14’ten yüzde 50’ye, dört yaştaki okullaşma oranını yüzde 35’ten yüzde 70’lere, beş yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 78’den yüzde 90’ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılında ise hedefimiz, dört ve beş yaşta okul öncesi eğitime erişimi yüzde 100’e çıkarmaktır. Bu konuda her türlü planlamamızı yaptık.”

“2022’nin sonunda 750 yeni anaokulunu İstanbul’a kazandırmayı hedefliyoruz” diyen Özer öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemenin ikinci alt alan olduğunu, 1,2 milyon öğretmenin tamamını bir yılda en az bir defa eğitimden geçireceklerini söyledi.

Bakan, mesleki eğitimin de üçüncü önemli konu olduğuna değinerek, mesleki eğitimdeki atılımların en önemlisini TOBB ile birlikte yaptıklarını dile getirdi.