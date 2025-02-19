Ayşe Barım için tahliye kararı veren hakime soruşturma

Gezi Parkı soruşturmasından tutuklanan menajer Ayşe Barım için tahliye kararı veren hakim F.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

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Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Aynı başsavcılık, Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatmış, Barım ertesi gün (27 Ocak) ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan tutuklanmıştı.

Barım’ın avukatı sulh ceza hakimliğine başvurarak tutukluluğa itiraz etmişti. Hakimlik itirazı reddederek Barım’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti. Barım’ın avukatı bunun üzerine müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek bu sefer Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurmuş, İstanbul 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi Barım hakkında tahliye kararı vermişti.

Ayşe Barım. Fotoğraf: ID İletişim

Fakat İstanbul başsavcılığı, Barım tahliye edilmeden karara itiraz etmiş ve talebi yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım’ı yeniden tutuklama kararı almıştı.

HSK Birinci Dairesi, tahliye kararı veren hakim hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

AA’nın aktardığına göre daire, hakim F.K. hakkında ihbar ve eki evrak kapsamındaki iddialarla inceleme sırasında çıkabilecek diğer hususlarla ilgili olarak durumun, kurul müfettişi tarafından incelenmesi ve delil elde edildiğinde soruşturmaya geçilmesi hususunda kurul başkanına teklifte bulunulmasına hükmetti.