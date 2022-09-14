Anket: Her iki kişiden biri, ‘Yunanistan’la gerginlik seçim hamlesi’ diyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 51,5’i Türkiye’yle Yunanistan arasındaki gerginliği seçimlerin yaklaşmasıyla oluşturulan bir gündem olarak değerlendiriyor.

Gerginliği ‘seçim gündemi’ olarak değerlendiren AKP’lilerin oranı yüzde 36,2 olurken, bu oran MHP’lilerde yüzde 37,9 olarak kaydedildi.

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Yunanistan’ın bölgede uçan Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasıyla gerilim artmış ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine “Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti. Avrupa Birliği (AB) Erdoğan’ın açıklamasını ‘düşmanca’ olarak nitelendirip tehditlerin durması gerektiğini iletmişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan’ın bu sözlerini, “Ben de onların anlayacağı dilde kendilerine, Yunanistan’da dayılıklara geçit yok diyorum” diye yanıtlamıştı.

Muhalefetse bu süreci ‘danışıklı dövüş‘ olarak niteliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Miçotakis ve Erdoğan’ı ortak noktada buluşturmuştu: “İkisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu!”

Bugün yayınlanan MetroPOLL’ün anketine katılanlara, “Yunanistan ve Türkiye arasında son bir aydır süren gerginlik sizce seçime yönelik bir gündem yaratma çabası mıdır” diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 51,5’i bunun bir seçim gündemi olduğunu kaydederken ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 26,2, haberi olmayanların oranıysa yüzde 18,6 olarak kaydedildi. Fikir belirtmeyenlerse yüzde 3,7 oranında.

Partilere göre dağılımsa şöyle oldu:

AKP

Evet: Yüzde 36,2

Hayır: Yüzde 40,8

Haberim yok: Yüzde 18,1

Cevapsız: Yüzde 4,9

CHP

Evet: Yüzde 69

Hayır: Yüzde 13,5

Haberim yok: Yüzde 15

Cevapsız: Yüzde 2,5

İYİ Parti

Evet: Yüzde 54,8

Hayır: Yüzde 28,5

Haberim yok: Yüzde 19,9

Cevapsız: Yüzde 1,8

HDP

Evet: Yüzde 66,5

Hayır: Yüzde 11,8

Haberim yok: Yüzde 21,3

Cevapsız: Yüzde 0,5

MHP

Evet: Yüzde 37,9

Hayır: Yüzde 47,4

Haberim yok: Yüzde 11,2

Cevapsız: Yüzde 3,4

Saadet Partisi

Evet: Yüzde 38,7

Hayır: Yüzde 35,5

Haberim yok: Yüzde 19,4

Cevapsız: Yüzde 6,5

DEVA Partisi

Evet: Yüzde 68,5

Hayır: Yüzde 11,1

Haberim yok: Yüzde 18,5

Cevapsız: Yüzde 1,9

Diğer

Evet: Yüzde 53,6

Hayır: Yüzde 22,7

Haberim yok: Yüzde 19,6

Cevapsız: Yüzde 4,1