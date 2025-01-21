Diken

Yaramazlara biraz batar!

'Amerikalılar atomu parçaladı' diyen Trump'a Yeni Zelandalılar tepkili

Yemin töreninde “Amerikalılar atomu parçaladı” diyen ABD’nin 47’nci Başkanı Donald Trump’a Yeni Zelandalılar tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

Trump, yemin töreninde ABD’nin başarılarına ilişkin konuşurken “Amerikalıların çölleri aşarak Vahşi Batı’yı kazandığını, köleliği sonlandırdığını ve atomu parçaladığını” söylemişti.


79 yaşındaki siyasetçinin bu söylemi Yeni Zelandalıların tepkisine neden oldu.

Yeni Zelandalılar, ülkelerinin Nelson kentinde doğan ‘elementlerin parçalanması ve radyoaktif maddelerin kimyası konularındaki araştırmalarıyla’ bilinen Nobel Kimya ödüllü Ernest Rutherford’un yapay bir nükleer tepkime başlatarak atomu parçalayan kişi olduğunu savunuyor.

Ülke basınında atomun İngiliz, Yeni Zelandalı ya da Alman bilim insanları tarafından parçalandığına dair farklı tartışmalar olduğu fakat bu bilim insanlarının hiçbirinin Amerikalı olmadığı belirtildi.

Nelson Belediye Başkanı Nick Smith, Trump’ın açıklamalarına şaşırdığını ve bu başarının Rutherford’a ait olduğunu vurguladı.

Smith, ‘atomu ilk kimin parçaladığına dair tarihi kayıtları tutmak’ amacıyla ABD’nin göreve başlayacak Wellington büyükelçisini Rutherford’un anıtına çağırmak istediğini söyledi.

Bazı kaynaklar atomu ilk parçalayan kişinin Rutherford olduğunu, bazılarıysa Rutherford’un bilinen atom modelini deneysel olarak bulan kişi olduğunu bunun yanı sıra Alman fizikçi Otto Hahn’ın da atomun parçalanabileceğini deneysel olarak gösteren bilim insanı olduğunu savunuyor.

ABD Enerji Bakanlığı’nın Tarih ve Miras Kaynakları Ofisi verileri de atomun İngiliz bilim insanı John Douglas Cockroft ve İrlandalı bilim insanı Ernest Walton tarafından parçalandığına işaret ediyor.

Trump’ın ‘imza şovu’: ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çekti

Elon Musk: Zafer dediğin böyle olur

Trump ilk gününde ne yapacak?

Trump yönetimi, Meksika’dan yasal göç için kullanılan başvuru uygulamasını kaldırdı

Trump: Tanrı beni Amerika’yı yeniden büyük yapmam için kurtardı

Trump resmen ABD’nin 47’nci başkanı

Fransa’dan AB’ye Trump uyarısı

Donald Trump’ın yemin töreni: Altı soruda bilmeniz gerekenler

TIME: Donald Trump bozgunculuğu geri döndü

Trump, TikTok yasağını erteleyecek

Biden, görev devrine saatler kala Trump’ın ‘hedef alabileceği kişilere’ af çıkardı

SON HABERLER

İBB soruşturmasının yeni gizli tanıkları: Kartal, Şahin, Rüzgar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda ‘Kartal’, ‘Şahin’ ve ‘Rüzgar’ olarak adlandırılan üç gizli tanık daha ortaya çıktı.

Cumartesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürüne, “Neden telefonla konuştun?” sorusu da yöneltildi.
Cumartesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürüne, “Neden telefonla konuştun?” sorusu da yöneltildi.
Cumartesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürüneyse “Neden telefonla konuştun?” sorusu yöneltildi.