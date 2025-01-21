'Amerikalılar atomu parçaladı' diyen Trump'a Yeni Zelandalılar tepkili

Yemin töreninde “Amerikalılar atomu parçaladı” diyen ABD’nin 47’nci Başkanı Donald Trump’a Yeni Zelandalılar tepki gösterdi.

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Trump, yemin töreninde ABD’nin başarılarına ilişkin konuşurken “Amerikalıların çölleri aşarak Vahşi Batı’yı kazandığını, köleliği sonlandırdığını ve atomu parçaladığını” söylemişti.

79 yaşındaki siyasetçinin bu söylemi Yeni Zelandalıların tepkisine neden oldu.

Yeni Zelandalılar, ülkelerinin Nelson kentinde doğan ‘elementlerin parçalanması ve radyoaktif maddelerin kimyası konularındaki araştırmalarıyla’ bilinen Nobel Kimya ödüllü Ernest Rutherford’un yapay bir nükleer tepkime başlatarak atomu parçalayan kişi olduğunu savunuyor.

Ülke basınında atomun İngiliz, Yeni Zelandalı ya da Alman bilim insanları tarafından parçalandığına dair farklı tartışmalar olduğu fakat bu bilim insanlarının hiçbirinin Amerikalı olmadığı belirtildi.

Nelson Belediye Başkanı Nick Smith, Trump’ın açıklamalarına şaşırdığını ve bu başarının Rutherford’a ait olduğunu vurguladı.

Smith, ‘atomu ilk kimin parçaladığına dair tarihi kayıtları tutmak’ amacıyla ABD’nin göreve başlayacak Wellington büyükelçisini Rutherford’un anıtına çağırmak istediğini söyledi.

Bazı kaynaklar atomu ilk parçalayan kişinin Rutherford olduğunu, bazılarıysa Rutherford’un bilinen atom modelini deneysel olarak bulan kişi olduğunu bunun yanı sıra Alman fizikçi Otto Hahn’ın da atomun parçalanabileceğini deneysel olarak gösteren bilim insanı olduğunu savunuyor.

ABD Enerji Bakanlığı’nın Tarih ve Miras Kaynakları Ofisi verileri de atomun İngiliz bilim insanı John Douglas Cockroft ve İrlandalı bilim insanı Ernest Walton tarafından parçalandığına işaret ediyor.