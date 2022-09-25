Akşener’den İranlı kadınlara destek mesajı; yönetime reform çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İran’da 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ölümü sonrası sokağa dökülen kadınlara destek mesajı yayınlarken İran yönetimini reform yapmaya çağırdı.

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İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra işkenceden ölen 22 yaşındaki Kürt kadın Mehsa Emini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar ülke çapında devam ediyor. 1000’den fazla kişi gözaltına alınırken en az 40 kişinin güvenlik güçlerinin müdahalesinde öldürüldüğü bildirildi.

İYİ Parti lideri, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Maalesef çağımız, sultancıl yapıların ve etraflarındaki haramzadelerin; İktidarlarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yaptıkları türlü zorbalıklar ve aldıkları akla ziyan kararlarla hızla, insanların mutluluklarının ellerinden alındığı bir cendere içine sürükleniyor.

Her yerde bolca bulunan kötücül ve çıkarcı iktidar kümeleri sıklıkla; Sözde dostların ve sözde düşmanların olduğu hayali bir evrende, kazananı sadece oligarşilerin olduğu kurmaca bir kabusu; İnsanlara ‘beka mücadelesi’ diye yutturmaya çalışıyor.

‘Kadınların tercihlerinde özgür olmaların en temel haklarıdır‘

Nitekim İran’da kadınlara yaşatılan kabusu da bu çerçeveden ayrı düşünemeyiz. Kadınların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri, tercihlerinde özgür olmaları ve itilip kakılmadan yaşayabilmeleri en temel ve en kutsal haklarıdır. Bunun aksini de asla kabul edemeyiz.

Bu vesileyle, İran’da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor; İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum.

Turgut Uyar’ın dizelerinde de söylediği gibi: ‘Saçlarımı hep kestim tutacak kadar kalmasın dedim. Çünkü bir başkaldırma ancak saçlarından tutulur…’“