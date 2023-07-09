Akşam Postası / 9 Temmuz 2023

KDV etkisi: Sigaraya en az 5 lira zam bekleniyor

Son Katma Değer Vergisi (KDV) zammının sigara fiyatlarına en az 5 lira zam olarak yansıması bekleniyor.

Zamları değerlendiren Kılıçdaroğlu: Sürdüremezler, gidecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son vergi zamlarını ‘ekonomik soykırım’ olarak niteledi. İktidarın bu durumu sürdüremeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gidecekler bunlar… Belki inandıramadık halkı ama halk yaşayarak bunu görecek” dedi.

Şimşek’ten ‘vergi’ savunması: Cari açığı kapatmak için

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi zamlarının cari açığı kapatmak için yapıldığını söyledi.

Suruç katliamı: Saldırganın bilgileri saatler önce iki kez sorgulanmış

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki canlı bomba saldırısını düzenleyen IŞİD’li Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün isminin, katliamdan önce emniyetin bilgi sisteminde iki kez sorgulandığı ortaya çıktı. Sorgulardan birinin katliamdan dört saat, diğerinin de bir saat önce yapıldığı ortaya çıktı.

Eskişehir’de Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: 18 gözaltı

Polis, Eskişehir’de Onur Yürüyüşü düzenlemek isteyen LGBTİ+’lara müdahale etti, en az 18 kişi gözaltına alındı.