Delege seçiminde liste çıkaran CHP’li gençlere saldırı 

CHP’de kongre süreci mahallelerle devam ederken, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ayrı liste çıkaran CHP’li gençler saldırıya uğradı. Gençler saldırıdan ‘Boksör Ekrem’ adlı bir kişiyi ve CHP’li Yenimahalle Belediyesi yönetimini sorumlu tuttu.

Fotoğraflar: Twitter

28 Mayıs’taki seçim yenilgisi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı ‘değişim’ tartışmaları eşliğinde CHP’de kongre süreci başladı.

Mahalle delegelerini belirlemek üzere devam eden süreçte Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin Yeni Batı Mahallesi’nde ayrı liste çıkaran CHP üyesi gençler saldırıya uğradı.

Diken’in ulaştığı gençler, iki yıllık süreçte parti yönetiminin ‘yerelden başlayarak gençleşmesi’ amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Bu sürede karşılarına ‘çeşitli engeller çıkarıldığını ve çeşitli teklifler getirildiğini’ söyleyen gençler, ‘kararlarından geri adım atmadıklarını’ söyledi.

‘Küfürlerle karşılık verildi‘

Diken’e konuşan CHP Yenimahalle Gençlik Kolları Başkanı Eren Can Patır, şunları dedi:

“Biz ayrı bir liste ve renkle seçimlere katıldık. Çoğu yerde avukat arkadaşlarımız vardı, ancak Yeni Batı Mahallesi’nde yoktu. Burada yeterli çoğunluk olmadığı için bir başka güne kalması söz konusu olacaktı. Arkadaşlarımız buna itiraz etmek istediler. Ancak buna küfürlerle karşılık verildi ve sonunda olay fiziki saldırıya kadar gitti. Saldırının arkasında ‘Boksör Ekrem’ adıyla bilinen bir kişi vardı. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi yönetimi de bu durumda rol oynadı.

Delegelerin önemi

İlçe, il ve büyük kurultay delegelerinin belirlenmesi için ilk adım mahalle delege seçimleri oluyor. Mahalle delegeleri, ilçe ve il yönetimlerinin şekillenmesinde rol oynuyor.

Mahalle delegelerinin belirlenmesiyle 5 Ağustos’ta ilçe başkanlıkları için seçim süreci başlayacak. Bunun ardından 10 Eylül’de ilçe kongreleri sona erecek ve 16 Eylül’de il kongreleri başlayacak. 15 Ekim’deyse CHP parti meclisi büyük kurultay için tarih belirleyecek.

‘Unutmayın faşist her yerde faşisttir‘

CHP Yenimahalle Gençlik Kolları’nın Twitter hesabından saldırıya uğrayan bir genç paylaşılarak şunları yazıldı:

“Batıkent bölgesinde bir çok mahallede seçime giren gençler, bir grup tetikçi faşist tarafından darp edildi. Bir gencimizin burnu iki yerden kırılmış, henüz 18 yaşındaki bir kızımızında olay esnasında beli kaymış, diğer iki gencimiz de vücuduna ağır darbeler almıştır. Biz partimizin bu gençlere sahip çıkacağı inancını hiç kaybetmedik fakat bu tablonun hesabını sormak yerine bu olay hakkında fırıldak cevaplar veren örgüt büyükleri ile karşılaştık. 18 19 yaşında gençlerden korkan ve bir telefon ile “Geçmiş olsun” bile diyemeyen makamlarla olan tavrımız yılmadan devam edecektir. Hukuki süreç başlamıştır ama biz vicdani sürecin başlamasını istiyoruz. Bu tip faşist-terörist saldırıların bizim duruşumuzu asla bir milim bile bozamaz. Unutmayın faşist her yerde faşisttir.“