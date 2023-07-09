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Adana’da LGBTİ+’ların basın açıklamasına polis müdahalesi: En az 18 gözaltı

Polis, Adana’da Onur Haftası kapsamında basın açıklaması düzenlemek isteyen LGBTİ+ aktivistlerine müdahale etti, en az 18 kişi gözaltına alındı.

Görseller: Twitter

Her yıl tüm dünyada haziran, LGBTİ+ Onur Ayı olarak kutlanırken son haftada Onur Yürüyüşü düzenleniyor. Türkiye’de ise birçok il ve ilçede Onur Yürüyüşleri hedef gösterilirken etkinlikler valiliklerce engelleniyor. Yürüyüşlere katılan aktivistler dövülerek gözaltına alınıyor.


Adana LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi’nin Atatürk Parkı’ndaki basın açıklaması, valiliğin yasak kararı gerekçe gösterilerek polis tarafından engellendi.

Bugün akşam saatlerine parkta LGBTİ+’ları tartaklayarak gözaltına alan Emniyet, olayı görüntülemek isteyenleri de engelledi.

Alanda bulunan Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, kendisinin de dövülerek ters kelepçeyle gözaltına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şubesi, şube bakanı ile üyeleri ve HDP Adana İl Eş Başkanı Helin Kaya dahil 18 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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